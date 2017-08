Valuta: Yen og franc presses op af flugt mod sikre aktiver

Flugten mod sikkerhed fortsætter på de internationale valutamarkeder fredag morgen.



Yen er kraftigt efterspurgt, og også schweizerfranc er blandt investorernes favoritter, når det gælder om at krybe i ly for de stigende geopolitiske trusler og accelererende verbale slagsmål mellem den amerikanske præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder Kim Jong Un.



Torsdag aften vurderede præsident Trump, at hans advarsel til Nordkorea om "bål og brand", som verden aldrig før har set, måske ikke var barsk nok.



Udtalelsen kom efter Nordkoreas trussel om et atomangreb, og efter at det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA torsdag skrev, at landets militær i midten af august vil være klar til at affyre fire mellemdistanceraketter hen over Japan, for at lade dem slå ned nær det amerikanske interesseområde Guam i Stillehavet.



Det er meningen, at raketterne skal slå ned 30-40 kilometer fra Guam, siger general Kim Rak Gyom til KCNA. Affyringen afventer blot præsident Kim Jong Un's ordre.



"Vi er ved at komme tæt på et meget vigtigt modstandsområde for dollar mod yen. Især vil et brud på 108,10/108,00 kunne udløse et kraftigt og hurtigt kursskred," vurderer valutastrateg Steven Dooley fra Western Union Business Solutions i Melbourne over for Reuters.



Dollar koster fredag morgen 0,9605 schweizerfranc mod 0,9645 dollar schweizerfranc torsdag eftermiddag.



Euro koster fredag morgen 1,1765 dollar mod 1,1750 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 108,95 yen mod 109,35 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 128,20 yen på en euro fredag morgen mod 128,50 yen torsdag og 1,1300 schweizerfranc på en euro fredag morgen mod 1,1335 schweizerfranc torsdag eftermiddag.





/ritzau/FINANS