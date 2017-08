Råvarer: Oliedrop mens guld presses op af Nordkoreansk uro

Der er prisfald på oliemarkedet fredag morgen, mens guld fortsat handles på et højt niveau efter fornyet uro omkring Nordkorea.



Oliemarkederne åbnede svagt fredag, hvor den amerikanske referenceolie lægger mere afstand til 50 dollar pr. tønde i takt med at oliekartellet Opec prøver at forsikre markedet om, at produktionsreduktionerne er på skinner.



Det er dog ikke markedets opfattelse, efter at de saudiarabiske og irakiske olieministre har mødtes for at "koordinere" de to nationers olie-politik.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 51,70 dollar mod 52,80 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 48,45 dollar mod 49,50 dollar torsdag eftermiddag.



Guld og ædelmetaller følger udviklingen i den til stadighed mere aggressive trussels-udveksling mellem USA og Nordkorea.



En ounce guld står fredag morgen i 1286 dollar mod 1285 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 6355 dollar per ton fra 6431 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS