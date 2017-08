De amerikanske obligationsrenter faldt onsdag, hvor renten på den toneangivende tiårige T-bond ramte et seks ugers lavpunkt, efter eskalerende spændinger mellem USA og Nordkorea sendte efterspørgslen efter sikre havne såsom statsgæld op.



Den toneangivende tiårige T-bond lukkede med en rente på 2,25 pct. i New York, efter at være dykket under 2,21 pct. i den tidlige handel.



Slutniveauet var 2 basispoint lavere end ved handlens afslutning tirsdag.



Torsdag morgen tager de asiatiske investorer ikke nye initiativer. Den tiårige amerikanske T-bond handles fortsat med en rente på knap 2,25 pct. på markedet i Tokyo.



Flugt mod sikkerhed



Det var nordkoreanske meldinger om overvejelser om et missilangreb på det amerikanske stillehavsområde Guam, der sendte renter sydover.



Alligevel vurderes flugten mod sikkerhed som værende relativ lav.



"I sidste ende, og hvis man træder et skridt tilbage fra dagens og ugens dynamik, er den største påvirkning mellem nu og årsskiftet Federal Reserves normalisering af balancen," siger chefinvestor Bill Northey fra US Bank Private Client Group i Montana til Reuters.



Federal Reserve forventes at annoncere starten på en reduktion af balancen i næste måned, og derigennem skille sig af med de store mængder obligationer, som blev opkøbt i forbindelse med de udvidede kvantitative lettelser og gennemført for at stimulere den amerikanske økonomi efter finanskrisen.



En af forbundsbankens renteudvalgsmedlemmer, Charles Evans fra Federal Reserve of Chicago, sagde onsdag, at begyndelsen på en balancereduktion i september sandsynligvis vil tvinge renteudvalget til at forsinke yderligere renteforhøjelser indtil december eller måske endda længere.



Onsdagens amerikanske auktion over tiårige T-bonds gav en rente på 2,250 pct. sammenlignet med markedets forventninger på 2,234 pct.



Buddene løb op i 51,4 mia. dollar svarende til 2,23 gange udbuddet mod et gennemsnit på 2,44 ved de seneste ti auktioner. Det er samtidig det laveste niveau siden november.



De indirekte tilbudsgivere, der består af udenlandske centralbanker, aftog 57,9 pct. af udbuddet mod 64,8 pct. ved julis auktion og et gennemsnit på 63,8 pct.



Torsdag kommer 15 mia. dollar af de 30-årige papirer under hammeren.



Ugens nøgletal



Ugens økonomiske nøgletal har lidt tyngde torsdag og fredag.



Torsdag står producentpriser og de ugentlige tal for nytilmeldte ledige på programmet, mens der fredag er data for forbrugerpriserne.



/ritzau/FINANS