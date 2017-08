Aktier: Fornyede kursdyk i Asien trods beroligende ord fra USA

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,3 Hongkongs Hang Seng -1,6 China Shanghai Composite -1,1 China CSI 300 -1,0 Taiwan Taiex -1,4 Sydkoreas Kospi -1,1 Indiens BSE Sensex -0,5 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder dykker igen torsdag, hvor investorernes frygt for den seneste opblomstring af spændingerne mellem USA og Nordkorea sender aktierne i Seoul til et to måneders lavpunkt, selv om onsdagens flugt mod mere sikre værdipapirer synes at bremse op.Det brede MSCI-indeks for Asien-Stillehavsregionen uden for Japan falder 0,7 pct. efter kortvarigt at snuse til positivt terræn tidligt på handelsdagen efter beroligende ord fra den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson."Jeg tror, amerikanerne kan sove roligt om natten og undlade at bekymre sig over retorikken de sidste par dage," sagde Rex Tillerson ifølge AP.Udtalelsen lettede lidt på risikovurderingen."De beroligende ord fra den amerikanske udenrigsminister bidrog til at lette markedets bekymringer over en potentiel væbnet konflikt med Nordkorea," noterer markedschef Michael McCarthy fra CMC Markets ifølge AFP.Udtalelserne har dog ikke været nok til at vende billedet. Nikkei 225-indekset i Tokyo falder 0,3 pct., og også det bredere Topix-indeks viger 0,3 pct.På de kinesiske aktiemarkeder er der også kursfald. Shanghai Composite dropper 1,1 pct., og CSI 300-indekset dykker 1,0 pct., mens Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong falder 1,6 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på omkring 0,2-0,3 pct. torsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS