Valuta: Nervøs bølgegang er ved at lægge sig

Der er mest af alt sidelæns handel på de internationale valutamarkeder torsdag morgen.



De store udsving i de traditionelt sikre valutaer - schweizerfranc og yen - er aftaget, og tiltrækningskraften for de nervøse investorer er aftagende i takt med, at spændingerne mellem Pyongyang og Washington synes at have toppet i denne omgang.



Bekymringer over geopolitiske risici førte til en vending i investorernes ellers fornyede mod på at sælge ud af yen og schweizerfranc.



"Det ser ud til, at det blev brugt som en god undskyldning for at tilpasse positionerne," siger senior markedsanalytiker Satoshi Okagawa fra Sumitomo Mitsui Banking Corporation i Singapore til Reuters.



De aftagende spændinger har vendt den største enkeltdagsstyrkelse af franc mod euro, siden den schweiziske nationalbank fjernede sit loft for schweizerfranc i januar 2015.



Og styrkelsen af yen er også lettet lidt mod dollar, oven på at være styrket til det højeste niveau i næsten otte uger onsdag.



Japan er verdens største kreditornation, og det antages, at japanske investorer trækker udenlandske tilgodehavender hjem i tider med øget global usikkerhed.



Spændingerne øgedes, da Nordkoreas officielle nyhedsbureau, KCNA, oplyste, at Nordkorea vil udvikle planer inden midten af august for at affyre mellemdistance missiler mod Guams amerikanske territorium.



Dollar koster torsdag morgen 0,9655 schweizerfranc mod 0,9660 dollar schweizerfranc onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1745 dollar mod 1,1735 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 110,05 yen mod 110,00 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,25 yen på en euro torsdag morgen mod 129,05 yen onsdag og 1,1340 schweizerfranc på en euro torsdag morgen mod 1,1335 schweizerfranc onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS