Råvarer: Vigende oliepriser mens guld glimter

Råvaremarkederne viser let vigende priser i oliemarkedet torsdag morgen, mens ædelmetaller stiger, og industrimetaller genoptager himmelflugten.



Den ugentlige olielagerstatistik fra det amerikanske energiministerium, der blev offentliggjort onsdag eftermiddag, gav ikke anledning til de store prisudsving.



Lagrene af råolie faldt 6,5 mio. tønder i den forgangne uge ifølge opgørelsen. Det var overraskende for økonomerne, hvis bud lød på et dyk på 2,4 mio. tønder, skriver Bloomberg News.



Til gengæld steg lagrene af benzin med 3,4 mio. tønder, hvor der var ventet et fald på 1,6 mio. tønder, mens lagrene af destillater, der blandt andet inkluderer fyringsolie, faldt 1,7 mio. tønder mod et ventet fald på 0,8 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 52,65 dollar mod 52,45 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 49,55 dollar mod 49,40 dollar onsdag eftermiddag.



Guldprisen har fået medvind af den seneste geopolitiske uro, der sender investorerne mod sikre havne. Her udgør guld en traditionel prioritet, der samtidig drager fordel af vigende amerikanske renter.



En ounce guld står torsdag morgen i 1277 dollar mod 1271 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 6468 dollar per ton fra 6434 dollar onsdag eftermiddag.



