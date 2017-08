Relateret indhold Artikler

En eskalering i ordkrigen mellem Donald Trump og Kim Jong Un lagde tirsdag pres på de amerikanske markeder, og det kan meget vel smitte af på de danske markeder og sende obligationsrenterne ned fra morgenstunden.



Den japanske regering hævede tirsdag vurderingen af truslen fra Nordkorea til akut, og advarede om at den rebelske nation muligvis allerede har udviklet nukleare sprænghoveder.



Donald Trump reagerede med krasbørstige udtalelser om Nordkorea og sendte tirsdag aften bølger af nervøsitet gennem aktiemarkederne. Udtalelserne fik investorerne til at søge mod sikre havne i form af obligationsmarkedet.



Den amerikanske præsident lovede at besvare trusler fra Nordkorea med ild og vrede, i et omfang verden aldrig har set, skriver Financial Times.



"Trumps svar var aggressivt, og derfor blev markedet trukket ned," siger handelschef Ken Polcari fra O'Neil Securities til Reuters om aktiemarkedet.



Nordkorea svarede få timer senere igen med en udtalelse om, at landets leder, Kim Jong Un, overvejer et angreb på stillehavsøen Guam, som er amerikansk territorie.



På børsen i Tokyo handles den toneangivende amerikanske 10-årige statsobligation, T-bond, onsdag morgen til en rente på 2,25 pct., godt 3 basispoint lavere end ved dansk lukketid tirsdag, og udviklingen i de danske statsobligationer kan meget vel komme til at afspejle tendensen fra de amerikanske værdipapirer.



Renten på den 10-årige danske statsobligation endte tirsdag i et niveau på 0,61 pct. efter en rentestigning på 1 basispoint i dagens handel.



/ritzau/FINANS