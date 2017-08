Aktier: Kursdyk i Asien efter trusler fra Nordkorea

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,4 Topix -1,2 Hongkongs Hang Seng -0,8 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex -0,8 Sydkoreas Kospi -0,8 Indiens BSE Sensex -0,4 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +0,6

De asiatiske aktiemarkeder dykker markant efter fornyede trusler fra såvel USA som fra Nordkorea, hvilket får investorerne til at flygte over hals og hoved.Det brede MSCI-aktieindeks for Asien-Stillehavsregionen uden for Japan falder 0,5 pct., mens de japanske investorer må tage en øretæve på omkring 1,5 pct.Nordkoreanske militære kilder sagde onsdag, at planer om et missilangreb på det amerikanske stillehavsområde Guam "omhyggeligt undersøges".Truslen kom få timer efter, at USA's præsident Donald Trump adresserede Nordkorea i aggressive vendinger og truede med, at enhver trussel mod USA vil blive mødt med "ild og raseri"."Usikkerhed over geopolitiske spændinger på den nordkoreanske halvø ramte, mens markedet allerede var trægt i defensiven af den vanlige sæsonmæssige afmatning i aktiviteten om sommeren," siger chefstrateg Mutsumi Kagawa fra Rakuten Securities i Tokyo til Reuters.De japanske investorer bliver dobbelt ramt, idet en samtidig styrkelse af yen på grund af valutaens status som sikker havn presser virksomhederne.En af de får positive akter er Toshiba efter rapporter om, at koncernen kan overholde fristen for at indgive det forsinkede regnskab til de finansielle tilsynsmyndigheder. Det letter frygten for, at konglomeratet får det røde kort af Tokyo-børsen. Aktien stiger over 4 pct.Den generelle negative stemning sender samtidig Nikkei 225-indekset 1,4 pct. ned, mens det bredere Topix-indeks falder 1,2 pct.På de kinesiske aktiemarkeder lægger skuffende kinesiske inflationsdata også en klam hånd på markedet. Shanghai Composite falder begge 0,2 pct., mens CSI 300-indekset som et af de får ligger i positivt territorium med en stigning på 0,1 pct.Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong falder til gengæld 0,8 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks og Sydkoreas Kospi-indeks med fald på 0,8 pct., og Singapores Strait Times dykker 0,1 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks slutter dagen med en gevinst på 0,6 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,3-0,4 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Oliepriser viger trods lagerfald LÆS OGSÅ: Valuta: Yen presses op af sikkerheds-efterspørgsel TABELIndeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS