Råvarer: Oliepriser viger trods lagerfald

På råvaremarkedet fokuserer investorerne onsdag morgen på amerikanske olielagre, mens flugt mod sikkerhed spiller ind på guldprisen.



Tirsdag aftens lagerrapport fra American Petroleum Institute viste et overraskende fald i råolielagrene på 7,8 mio. tønder i sidste uge, hvor analytikerne havde ventet et fald på 2,7 mio. tønder.



Men samtidig steg lagrene af benzin 1,5 mio. tønder, hvor der var ventet et fald på 1,5 mio. tønder.



Dertil kommer tvivl om, at Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) er i stand til at reducere produktionsniveauet trods kartellets løfter.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 51,90 dollar mod 52,25 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles onsdag morgen i 49,00 dollar mod 49,25 dollar tirsdag eftermiddag.



Guldmarkedet er præget af investorernes flugt mod sikkerhed, da trusler om bål og brand fra præsident Donald Trump over for Nordkorea får priserne til at stige.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1265 dollar mod 1252 dollar per ounce tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller stiger prisen på et ton kobber onsdag morgen til 6475 dollar fra 6412 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS