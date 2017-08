Valuta: Yen presses op af sikkerheds-efterspørgsel

Relateret indhold Artikler

Der er bud efter japanske yen onsdag morgen, hvor investorernes flugt mod sikre havne tvinger den japanske valuta op til et to måneders toppunkt mod dollar og euro.



Investorflugten skyldes reaktionen på den seneste sabelraslen omkring den koreanske halvø.



Tirsdag vurderede japanske embedsmænd, at det er muligt, at Nordkorea allerede har udviklet nukleare sprænghoveder, og de advarede om den akutte trussel fra Pyongyangs fortsatte missil- og atomvåbenprogram, der er i strid med FN-sanktioner.



Det fik den ferierende præsident Trump til at love bål og brand i en grad, som verden aldrig før har set, hvis Nordkorea truer USA.



Og onsdag forlød det så fra Nordkorea, at landet "omhyggeligt undersøger" planer for et missilangreb på det amerikanske stillehavsområde Guam.



"Markedet har været overbærende et godt stykke tid i forbindelse med nyheder fra Nordkorea, men det reagerede, da Nordkorea truede Guam," siger valutachef Mitsuo Imaizumi fra Daiwa Securities i Tokyo ifølge Reuters.



Og da markedet er sommerferietyndt med mange af de tunge beslutningstagere på sidelinjen, er det forholdsvis let at flytte med lav volumen.



"Der er ikke mange markedsdeltagere, der tror, at Nordkorea rent faktisk vil angribe Guam på det her tidspunkt, så konsekvensen vil sandsynligvis falme til sidst," vurderer Mitsuo Imaizumi.



Spørgsmålet er, om de nordkoreanske drillerier eskalerer og dermed øger de geopolitiske spændinger.



"Dollar/yen er allerede under 110,00, og på det her tidspunkt vil vi sandsynligvis se valutakrydset begynde at flade ud, efterhånden som markedet får tid til at analysere og vurdere situationen," siger valutachef Kyosuke Suzuki fra Société Générale i Tokyo til Reuters.



Han peger på, at næste fokuspunkt kan være, om Nordkorea gennemfører en atomvåbentest, og hvordan USA i så fald reagerer.



Euro koster onsdag morgen 1,1730 dollar mod 1,1740 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 109,90 yen mod 110,80 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 128,90 yen på en euro onsdag morgen mod 130,10 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS