Der er udsigt til en stille dag på obligationsmarkedet tirsdag, hvor kalenderen er stort set klinisk renset for væsentlige nøgletal og begivenheder.



"Næste vigtige nøgletal for obligationsmarkedet bliver fredagens inflationstal for USA, som er afgørende for omfanget og hastigheden af renteforhøjelserne fra Fed (den amerikanske centralbank, red.)," vurderer strateg i Nordea Morten Hessner i en morgenkommentar.



Investorerne kan fordøje mandagens tale fra Fed-medlem James Bullard, som ifølge Morten Hessner var til den "bløde" side og fik renterne til at falde lidt.



"Det nuværende niveau for målet for den toneangivende rente i USA vil sandsynligvis forblive passende på kort sigt, når det tages i betragtning, at de seneste inflationstal har overrasket nedadrettet," vurderede James Bullard ifølge Bloomberg News.



Den amerikanske rente ligger tirsdag morgen i 2,26 pct. i Asien, hvilket stort set er uændret i forhold til niveauet ved dansk lukketid mandag.



Renten på den toneangivende tiårige statsobligation endte i et uændret niveau i 0,60 pct. på en stille mandag uden nøgletal eller andre data, der kunne rykke afgørende ved renten. En stigning på 2 basispoint ved middagstid gik i sig selv igen, som dagen skred frem.



Før markedet offentliggøres der handelsbalancetal for Europas største økonomi, den tyske.



Handelsbalancen i Tyskland for juni offentliggøres klokken 8. Der ventes et overskud på 23 mia. euro mod 22,0 mia. euro i maj. Det viser en rundspørge foretaget af Bloomberg.



Både importen og eksporten ventes i juni at være steget med 0,2 pct. mod stigninger måneden før på henholdsvis 1,3 pct. og 1,5 pct.



