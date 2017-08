Aktier: Vigende markeder på tværs af Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,3 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,0 Sydkoreas Kospi +0,0 Indiens BSE Sensex -0,4 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktiemarkeder ligger med let vigende kurser på de fleste markeder trods rekorder i såvel S&P som i Dow Jones på Wall Street mandag.Feriesæsonen er i fuld gang, mens regnskaberne fortsat spiller en ikke uvæsentlig rolle i udvikingen."Det japanske marked er trægt, da dollar-yen ikke indikerer en retning, og der er en sæsonbestemt afmatning i aktiviteten i august," siger markedsstrateg Nobuhiko Kuramochi fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.I Tokyo tiltrækker stærke resultater i byggeri- og stålsektoren investorerne på bekostning af cykliske aktier som bilproducenterne.Japan Steel Works sprang hele 19 pct. i vejret, efter at selskabet hævede estimatet over driftsresultatet for hele året, der slutter i marts 2018. Begrundelsen er omkostningsforbedring i koncernens industrimaskinevirksomhed.Alligevel dropper Nikkei 225-indekset og det bredere Topix-indeks begge 0,3 pct.På de kinesiske aktiemarkeder lægger skuffende kinesiske handelstal en klam hånd over markedet. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder begge 0,2 pct., mens Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong ligger med et plus på 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks og Sydkoreas Kospi-indeks med marginale udsving tæt på nul, mens Singapores Strait Times dykker 0,3 pct., og Sydneys ASX 200-indeks slutter dagen med et tab på 0,6 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på omkring 0,1 pct. tirsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS