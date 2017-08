Råvarer: Opec-møde og lagerbeholdninger i centrum

Relateret indhold Artikler

Råvarepriserne bevæger sig uens mandag morgen.



På oliemarkedet bliver priserne påvirket af forventningerne til kommentarer fra Opec og andre aftalepartnere i reduktionsaftalen fra mødet i Abu Dhabi, hvor drøftelser om overholdelse af produktionsnedskærings-aftalen pågår.



Investorerne ser frem mod ugens lageropgørelser og effekten af oliekartellets gentagne forsøg på at reducere det globale råolieoverskud gennem produktionsnedskæringer.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 52,15 dollar mod 51,60 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 49,20 dollar mod 48,60 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er priserne understøttet af den vigende udvikling i dollarrenten.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1260 dollar mod 1258 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6413 dollar mod 6410 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS