Aktier: Asien ser positiv udvikling i slipstrømmen af Wall Street

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,0 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +1,0

De asiatiske aktiemarkeder avancerer mandag med udgangspunkt i fredagens stigninger på Wall Street, hvor en stærkere end forventet vækst i julis jobskabelse og dermed stigende sandsynlighed for en gradvis udvikling hen mod Federal Reserves inflationsmål på 2 pct.Det brede aktieindeks MSCI for Asien-Stillehavet uden for Japan øger 0,5 pct."De amerikanske virksomheder fortsætter med at have stærk appetit på at ansætte, i takt med at økonomien og virksomhedernes overskud kommer sig," siger seniorstrateg Juichi Wako fra Nomura Holdings i Tokyo til Bloomberg News.I Japan er det brede Topix-indeks på kurs mod et toårigt højdepunkt. Stærkere indtjening end ventet hos Toyota Motor og en svækket yen baner vejen for investorerne.Toyota får også hjælp af et samarbejde med Mazda om fælles udvikling af elbiler. Toyota stiger 1,3 pct., mens Mazda øger 1,6 pct.Nikkei 225-indekset og det bredere Topix-indeks ligger begge et plus på omkring 0,6 pct.På det kinesiske fastland er tendensen mere negativ. Shanghai Composite viger 0,2 pct., mens det tekniktunge CSI 300-indekset falder 0,1 pct.Modsat ligger Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong samtidig med et plus på 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,7 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,4 pct., mens Singapores Strait Times viger med 0,1 pct.Sydneys ASX 200-indeks slutter dagen med en gevinst på knap 1,0 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,2-0,4 pct. mandag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Gassen går af dollar-ballonen LÆS OGSÅ: Råvarer: Stabile priser på råvarepriser fra ugens start TABELIndeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS