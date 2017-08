Valuta: Gassen går af dollar-ballonen

Gassen siver langsomt ud af ballonen for den amerikanske dollars vedkommende mandag morgen efter den markante styrkelse i kølvandet af fredagens solide arbejdsmarkedsrapport.



Dermed har den noget omtumlede amerikanske valuta fået lidt af det tabte tilbage efter at have snuset til niveauer på 1,19 dollar per euro og 110 yen per dollar i sidste uge.



Helt centralt i fredagens data stod en forøgelse af ansættelserne uden for landbruget på 209.000 i sidste måned, mens den gennemsnitlige timeløn steg 0,3 pct. Begge dele lå over analytikerne estimater og tegner godt for den fortsatte fremgang i den amerikanske økonomi og en tilbagevenden til mere normale inflationsforhold.



De stærke jobdata medvirker til at holde udsigterne for en renteforhøjelse i december fra Federal Reserve i live, hvilket er en forudsætning for at fastholde balancen mellem de store valutaer.



"Det kommer til at blive en afgørende uge for dollar. Den begrænsede stigning i den amerikanske tiårige statsobligationsrente på trods af den stærke arbejdsmarkedsrapport viser, at bekymringer for en vigende amerikansk inflation stadig lurer," sagde senior valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Indeværende uge vil løfte sløret for de amerikanske producentpriser torsdag og for forbrugerprisindekset fredag.



"De data skal vise sig højere end forventet for at at dæmpe inflationsproblemerne. Og først da vil dollar nå et rigtigt vendepunkt," vurderer Junichi Ishikawa.



Den tiårige T-bondrente ligger i underkanten af 2,27 pct. på markedet i Tokyo mandag morgen efter at have toppet i 2,29 pct. fredag eftermiddag i New York.



Euro koster mandag morgen 1,1795 dollar mod 1,1765 dollar fredag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 110,70 yen mod 110,90 yen fredag eftermiddag og britiske pund koster mandag morgen 1,3055 dollar mod 1,3035 dollar fredag eftermiddag.



Dermed går der 0,9035 pund på en euro mandag morgen mod 0,9025 pund fredag eftermiddag, og der går 130,55 yen på en euro mandag morgen mod 130,45 yen fredag.



/ritzau/FINANS