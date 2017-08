Råvarer: Stabile priser på råvarepriser fra ugens start

Der er prisstabilitet på de fleste råvaremarkeder mandag morgen.



Oliepriserne ligger tidlig mandag morgen på det højeste niveau siden maj, hvor sidste uges reduktion i aktiviteten i den amerikansk oliesektor holder hånden under markedet.



De ugentlige data fra olieservicevirksomheden Baker Hughes viste, at antallet af aktive olie- og gasboring i USA faldt til 954 i løbet af sidste uge.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 52,35 dollar mod 52,20 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 49,50 dollar mod 49,30 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet er der lagt låg over priserne på grund af de fornyede stigninger i de amerikanske renter.



Mandag morgen koster en ounce guld 1259 dollar mod 1257 dollar per ounce fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6346 dollar mod 6347 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS