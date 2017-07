Der er mindre rentefald på det danske obligationsmarked mandag, hvor et skuffende nøgletal fra Tyskland og negativ stemning på aktiemarkedet sender investorerne mod de mere sikre papirer.



Renten på den toneangivende tiårige statsobligation ligger i 0,61 pct. omkring middagstid efter at være åbnet i 0,64 pct. Det er et fald på 2 basispoint i forhold til fredag, og dykket følger i grove træk udviklingen på de nordeuropæiske markeder.



Renten faldt efter et lidt skuffende nøgletal fra Tyskland. PMI-indekset, som måler stemningen hos tyske virksomheder, dykkede til 55,1 i juli fra 56,4 måneden før, mens økonomerne ifølge Bloomberg havde ventet et fald til 56,3.



Der er også kommet PMI-tal for hele euroområdet, som ligeledes var en spids svagere end ventet.



Alligevel er der ikke tegn på negativ stemning hos virksomhederne, men tallene bekræfter ifølge Nordea, at Den Europæiske Centralbank (ECB) næppe strammer sin pengepolitik på den korte bane.



- Selv om dagens tal viser, at euroområdet er inde i et solidt opsving, og at væksten vil blive mellem 1,75 og 2 pct. i år og til næste år, er der ingen grund til at vente, at ECB snart ændrer på pengepolitikken jævnfør Mario Draghis dueagtige holdning på rentemødet i torsdags, skriver cheføkonom Helge J. Pedersen i en kommentar.



Senere på ugen ser investorerne frem til rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hvor der er stor spænding om nye indikationer for bankens pengepolitik.



/ritzau/FINANS