Valuta: Stilhed efter monetær mødeaktivitet

Der er stille på de internationale valutamarkeder fredag morgen, hvor de asiatiske investorer følger op på torsdagens pengepolitiske møder i såvel Bank of Japan som i Den Europæiske Centralbank, ECB.



Den fælles valuta er nu på et niveau over for dollar som ikke er set siden januar 2015 i slipstrømmen af torsdagens kommentarer fra ECB's chef, Mario Draghi, om, at centralbankens pengepolitiske komite vil diskutere en ændring i ECB's obligations-opkøbsprogram i efteråret.



Mario Draghi undlod i vanlig dunkel centralbankstil at nævne en specifik dato, men sagde i stedet, at det vil blive taget op i efteråret.



"Investorerne opfatter kommentaren som et tegn på, at en stramning er på vej, selv om ECB ikke viser nogen form for indikation på, hvornår banken vil starte normaliseringen af balancen, og i stedet lod døren stå vidt åben for yderligere lempelse, såfremt det skulle vise sig nødvendigt," siger investeringschef Bill Northey fra US Bank i Montana til Reuters.



Dollarsvækkelsen var mere begrænset over for japanske yen, idet den japanske centralbank, Bank of Japan, ikke lægger skjul på, at Japan ikke har tænkt sig at følge de andre store centralbanker, når tilbageskaleringen af de massive stimuleringsprogrammer for alvor går i gang på den globale scene.



På torsdagens pengepolitiske møde i Tokyo fastholdt banken som ventet de massive lempelser og udskød tidsplanen for opnåelse af de ambitiøse inflationsmål.



Euro koster fredag morgen 1,1625 dollar mod 1,1630 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 111,95 yen mod 111,75 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 130,15 yen på en euro fredag morgen mod 129,95 yen torsdag eftermiddag.



