Råvarer: Gevinster trækkes i land i oliemarkedet

Der er små prisfald på oliemarkedet fredag morgen, mens guld og kobber viger i et yderst lavt tempo.



Oliepriserne siver en smule efter at have nået det højeste niveau i mere end seks uger torsdag.



Amerikanske lagerfald sammenholdt med produktionsreduktionerne fra olieproducenterne med Rusland og Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, i spidsen, har sendt priserne op, men fredag står i gevinsthjemtagningens tegn.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 49,25 dollar mod 49,90 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 46,85 dollar mod 47,45 dollar torsdag eftermiddag.



Guld og ædelmetaller påvirkes af en svækket amerikansk dollar.



En ounce guld står fredag morgen i 1245 dollar mod 1246 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 5987 dollar per ton fra 5988 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS