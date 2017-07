Aktier: Wall Street-rekorder smitter af i Østen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0,7 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,6

De asiatiske aktiemarkeder ligger på tærsklen af en tiårig top torsdag morgen, hvor gårsdagens rekordbølge på Wall Street smitter af på de asiatiske investorers risikovillighed.Stigningerne bliver forstærket af en stærk amerikansk virksomhedsindtjening, mens den japanske yen er svækket lidt, efter at Bank of Japan har styrket forventningerne til et langt langsommere exit til den lempelige pengepolitik i forhold til de andre store centralbanker.Det brede MSCI-indeks for Asien-Stillehavet uden for Japan øger 0,2 pct. og er dermed tæt på det højeste niveau siden december 2007, hvor finanskrisen slog igennem og sendte den globale økonomi i recession."Yens niveau mod dollar vil sandsynligvis have en effekt på markedet, men Nikkei-gennemsnittet forventes at holde sig stabilt omkring 20.000," vurderer Okasan Online Securities sagde i en kommentar ifølge AFP.I Tokyo afsluttede Bank of Japan som ventet det pengepolitiske møde uden ændringer i de nuværende lempelser. Men bankens vækstprognose fik en lille tak i opadgående retning med en vækstforøgelse i både indeværende og næste regnskabsår."Forventninger for den indenlandske økonomi vil tiltrække købsinteresse for sektorer som detailhandel og byggeri," vurderede markedsanalytiker Yutaka Takahashi fra Kyokuto Securities i Tokyo over for Reuters, inden den ny prognose blev offentliggjort.Nikkei 225-indekset stiger 0,6 pct. 20.137,69, og det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,7 pct.På det kinesiske fastland er tendensen mere afdæmpet. Shanghai Composite stiger 0,2 pct., mens det tekniktunge CSI 300-indeks øger 0,1 pct.Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong ligger samtidig med et plus på 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et fald på 0,1 pct., og Singapores Strait Times viger 0,2 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,2 pct., og Sydneys ASX 200-indeks lukker dagen med en gevinst på 0,6 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med marginale fald i S&P og Dow Jones, mens Nasdaq-futuren stiger marginalt.TABELIndeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS