Valuta: Stilstand inden ECB's pengepolitiske møde

Relateret indhold Artikler

Der bliver trådt vande på de internationale valutamarkeder torsdag morgen, hvor markedsdeltagerne har set og fortsat ser frem til afslutningen af pengepolitiske møder i såvel den japanske centralbank, Bank of Japan, som i Den Europæiske Centralbank, ECB.



Der ventes ikke de store umiddelbare ændringer i den førte politik fra både Tokyo og Frankfurt, men kommentarerne bag beslutningerne og de fremadrettede indikationer vil få investorerne til at spidse ører.



Generelt imødeser investorerne hints fra ECB om et pengepolitisk skifte til efteråret, hvor der lægges vægt på en forbedret vækst, samtidig med at man forsøger at dæmpe markedets forventninger, efter at banken tidligere har set massive reaktioner i de finansielle markeder på knap så overvejede indikationer om stimulus-exit.



ECB-topchef Mario Draghi åbnede døren for ændringer i en tale i Portugal i slutningen af juni, hvilket førte til forventninger om, at centralbanken er klar til at annoncere en reduktion af lempelsesprogrammet.



Og selv om de fleste markedsaktører ikke forventer en meddelelse om begyndende exit før ECB's næste møde i september, er et skridt i denne uge ikke fuldstændig udelukket.



Udsigten til et pegepolitisk skifte har medført spekulation i en styrket euro. I sidste uge viste futuresmarkedet den største nettolange position for euro mod dollar i seks år.



Samtidig viste futures et salg af yen til netto et toårigt højdepunkt i forventning om, at Bank of Japan vil holde fast i den ekstremt løse pengepolitik på torsdagens monetære møde, hvilket har holdt stik.



"Det tyder på, at spekulanternes kerneposition er positioner til styrkelse af euro og svækkelse af yen. Der er en risiko for, at de positioner vil blive afviklet efter ECB-mødet, hvis markederne vurderer, at ECB er mindre aggressiv end forventet," siger seniorstrateg Makoto Noji fra SMBC Nikko Securities i Tokyo til Reuters.



Som forventet fastholdt Bank of Japan i det store og hele pengepolitikken uændret på det pengepolitiske møde, der sluttede torsdag morgen.



Investorerne imødeser nu kommentarer fra centralbankchef Haruhiko Kuroda på dagens pressemøde i forlængelse af styrelsesrådsmødet i Bank of Japan.



Euro koster torsdag morgen 1,1525 dollar mod 1,1530 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,10 yen mod 111,70 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,20 yen på en euro torsdag morgen mod 128,80 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS