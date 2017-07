Der er sommerstille på det danske obligationsmarked onsdag, men renterne sætter sig en smule i forhold til tirsdag. Der er på makrofronten ikke meget nyt og heller ikke meget i sigte, når der ses bort fra boligtal fra USA senere på eftermiddagen.



I stedet kan investorerne se frem mod torsdagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB).



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation ligger onsdag middag på lige under 0,65 pct., hvilket er 2 basispoint under slutniveauet tirsdag. Også ude i Europa er bevægelserne små.



Lige før middag var der tal for byggeriet i eurozonen, der viste et fald på 0,7 pct. mod en vækst på 0,3 pct. måneden før.



Fra USA lander der senere statistik for påbegyndt boligbyggeri og antallet af byggetilladelser. Begge tal er for juni og ventes højere end i maj.



Torsdag bliver der mere at spejde efter, da både den japanske centralbank, Bank of Japan, og den europæiske pendant, ECB, holder rentemøde.



- Der er fokus på, om BoJ sender nogen signaler i retning af en begyndende normalisering af pengepolitikken. Bank of Japan er lidt i samme situation som ECB. Væksten er fornuftig nok, men inflationen er langt under målsætningen, skriver chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank i en kommentar.



I forhold til Den Europæiske Centralbank er forventningen ifølge flere økonomer, at banken vil tage et skridt mod en strammere kurs for pengepolitikken. Desuden kommer der torsdag også en mindre buket af nøgletal fra USA.



/ritzau/FINANS