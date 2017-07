Aktie-overblik: Nordea og Dong fører an i grønt marked

Det danske aktiemarked åbner i positivt terræn onsdag morgen, og langt de fleste C20 Cap-aktier er i fremgang. Nordea og Dong fører an i eliteindekset, som stiger 0,3 pct. til 1181,09. Holder det niveau hjem, vil der være tale om en lukkerekord for C20 Cap.



Der har fra morgenstunden været fokus på Nordea og Danske Bank, som torsdag kommer med tal for udviklingen i april, maj og juni. De to banker har onsdag fået nyt fra den svenske konkurrent Swedbank, som har offentliggjort regnskab for den periode.



Tallene viste indtægter på 10,3 mia. svenske kr. og en bundlinje på 4,75 mia. svenske kr., hvilket ifølge SME Direkt var cirka 350 mio. svenske kr. og 250 mio. svenske kr. højere end forventet.



Dermed følger Swedbank tendensen hos de øvrige storbanker i Sverige - SEB og Handelsbanken - der også har overrasket aktiemarkedet positivt på det seneste.



Nordea-aktien åbner 0,7 pct. højere i 87,25 kr. og tager en topplacering i C20, hvor også Dong er i fin form med en stigning på 0,8 pct. til 301,60 kr. Danske Bank-aktien stiger 0,3 pct. til 256,30 kr.



TDC-KONKURRENT MED REGNSKAB



Der er også kommet tal fra teleselskabet 3, der er blandt TDC's konkurrenter på det danske marked. 3 fik i kvartalet hele 37.000 nye kunder, mens der samtidig var stor fremgang på driften.



Om kunderne er skiftet fra TDC, får man et indblik i 10. august, hvor selskabet er på banen med sit regnskab for kvartalet. TDC-aktien stiger for sjette dag på stribe med et hop på 0,3 pct. til 38,52 kr.



Nets er i fokus, da svenske SEB har indledt dækning af aktien med den neutrale anbefaling "hold" og et kursmål på 149 kr. Aktien stiger 0,9 pct. til 152,30 kr.



I Vestjysk Bank er købstilbuddet på 1 kr. per aktie, som en stribe investorer anført af Nykredit og Maj Invest tidligere på sommeren offentliggjorde, blevet gennemført.



Det sker, efter at EU-Kommissionen tirsdag sagde god for handlen, der skal redde den kriseramte bank.



Opkøbet betyder, at staten har solgt sin ejerandel på 81,5 pct., mens næsten alle resterende aktionærer har beholdt deres aktier. Vestjysk Bank-aktien ligger uændret i 10,30 kr.



Bang & Olufsen oplyste sent tirsdag, at bestyrelsesmedlem Juha Christensen har købt 6000 aktier i virksomheden.



Det er den fjerde person fra selskabets inderkreds, der har købt op siden elektronikproducentens lidt skuffende regnskab i sidste uge. B&O-aktien stiger 0,5 pct. til 111,50 kr.



/ritzau/FINANS