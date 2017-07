Relateret indhold Artikler Aktieordbog

De amerikanske renter fortsatte med at falde tirsdag, hvor investorernes voksende forsigtighed igen viste sig efter de seneste politiske kvaler i Washington om at få en sundhedsreform gennem Kongressen sammenholdt med svage økonomiske data, der øger usikkerheden om tempoet i de fremtidige renteforhøjelser fra centralbanken, Federal Reserve.



Den toneangivende tiårige T-bond dykkede tirsdag til 2,26 pct. efter at have snuset til 2,25 pct. kort før lukketid i New York.



Lukkeniveauet var 6 basispoint lavere i forhold til mandag.



Onsdag morgen reagerer de asiatiske investorer på rentefaldet med gevinsthjemtagning, der sender den tiårige amerikanske T-bondrente op til 2,27 pct. på markedet i Tokyo.



Det er marginalt højere, end da de danske handlere gik hjem tirsdag eftermiddag.



Politisk dødvande giver usikkerhed



De republikanske bestræbelser på at revidere eller ophæve den amerikanske sundhedslov kaldet Obamacare kollapsede tirsdag, hvilket anses som et kraftigt tilbageslag for præsident Donald Trump og det republikanske partis syvårige forsøg på at få skovlen under den tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform.



- Det giver en vis usikkerhed om, hvorvidt regeringen og en samarbejdende kongres er i stand til at presse de prioriteter igennem, der blev lovet under valgkampen, siger investeringschef Bill Northey fra US Bank i Montana til Reuters.



En vedvarende lav inflation er samtidig drivkraft for de vigende renter over de sidste to uger.



"Inflationen har ikke udviklet sig på den måde, som Fed forventer, og den har ikke manifesteret sig i lønomkostninger, råvarer eller kerneinflation," siger Bill Northey.



Den svage inflation blev igen tydeliggjort tirsdag, da økonomiske data viste et fald i de amerikanske importpriser for anden måned i træk i juni efter fortsat faldende oliepriser.



Og der var ingen hjælp at hente fra boligmarkedet, hvor et drop i NAHB-husprisindeks til 64 i juli fra 67 i juni peger på vigende prispres.



Analytikerne havde estimeret et indeks på 67 for juli.



Indeværende uge er i det hele taget forholdsvis let på nøgletalsfronten.



Onsdag er der påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser, og torsdag er præget af Philadelphia Fed-indekset og de ledende indikatorer foruden de ugentlige data for nytilmeldte ledige.



/ritzau/FINANS