Valuta: Lille rekyl efter nedtur til dollar

Den amerikanske dollar får en smule af det tabte tilbage onsdag morgen, hvor et mindre rekyl sætter ind oven på gårsdagens markante svækkelse i kølvandet af det republikanske partis problemer med at skubbe Trump-regeringens sundhedsreform gennem Kongressen trods det nuværende politiske flertal.



Den manglende politiske opbakning til præsident Donalds Trumps reformdagsorden har efterfølgende bredt sig til at omhandle skattereform og deregulering.



Samtidig er forventningerne til den amerikanske centralbanks renteforhøjelser blevet reduceret af en serie nedslående økonomiske nøgletal.



Et skuffende detailsalg og et fald i inflationen er tydelige beviser på et manglende grundlag for nye rentestigninger, og dataene blev tirsdag fulgt op af faldende importpriser for anden måned i træk.



Det er især de fortsat faldende oliepriser, der presser priserne ned. Også boligmarkedet er begyndt at vise svaghedstegn med et fald i NAHB husprisindeks til 64 i juli fra 67 i juni.



Alt sammen lægger pres på USA's centralbank, Federal Reserve, der hidtil har holdt fast i formodningen om, at inflationens lave niveau er midlertidigt.



"Tilbagetrækningen af sundhedsreformen er det seneste tryk på dollar, men den var allerede under pres efter Yellens kommentarer i sidste uge," siger valutachef Mitsuo Imaizumi fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Mitsuo Imaizumi henviser til den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, der i sidste uge indrømmede, at forudsigelserne er behæftet med "usikkerhed", hvilket er en bemærkning, der "gør markederne nervøse", og indikerer en reduktion i forventninger til endnu en renteforhøjelse i år.



Forude ligger pengepolitiske møder i såvel den japanske centralbank, Bank of Japan, og Den Europæiske Centralbank, ECB, der begge afsluttes torsdag.



Euro koster onsdag morgen 1,1540 dollar mod 1,1570 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 112,00 yen mod 111,85 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 130,25 yen på en euro onsdag morgen mod 130,65 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS