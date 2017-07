Nervøs stemning i USA, hvor et sundhedsreformforslag fra Donald Trump er kæntret i Kongressen, kan give rentefald, da dæmpet interessen for at købe aktier ventes at trække obligationer i højere kurs.



Den toneangivende tiårige danske statsobligation faldt mandag til 0,69 pct., hvilket var ét basispoint lavere end lukkeniveauet fredag, efter at have været nede på 0,68 pct. tidligere på dagen.



Fire af Trumps republikanske partifæller har meldt ud, at de ikke støtter den reviderede sundhedsreform, som skulle erstatte Obamacare. Med et beskedent flertal til republikanerne på to sæder i Senatet synes det dermed umuligt, at præsident Trump kan få sin reform igennem.



Investorerne ser derfor igen præsidentens planer for deregulering og skattereformer udskudt på ubestemt tid.



Svage data kan udskyde renteforhøjelse



I kølvandet på endnu en omgang svage nøgletal virker det samtidigt sandsynligt, at Federal Reserve vil udskyde den planlagte renteforhøjelse, der ellers skulle effektueres i 2017.



Den toneangivende tiårige T-bond dykkede mandag til 2,28 pct. i kølvandet af offentliggørelsen af en overraskende svag erhvervstillid i New York-regionen, inden markedet konsoliderede sig med en rente ved lukketid i New York på 2,32 pct. som var 1 basispoint lavere end fredag.



Tirsdag morgen handles de amerikanske T-bonds med en rente på 2,30 pct. på markedet i Tokyo. Det er 4 basispoint lavere, end da de danske handlere gik hjem mandag eftermiddag.



Indeværende uge er forholdsvis svag på nøgletalsfronten. Tirsdag står der importpriser og NAHB-boligindeks på programmet, og onsdag er der tal for påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser.



/ritzau/FINANS