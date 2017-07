De amerikanske renter faldt mandag, efter at svage økonomiske data øgede spekulationerne om en udskydelse af de planlagte renteforhøjelser fra den amerikanske centralbanks side.



Og rentefaldet fortsætter tirsdag morgen, efter Trump-regeringens forslag til en sundhedsreform er trukket tilbage i Kongressen, da forslaget ikke kan samle opbakning blandt præsidentens egne republikanske politikere.



Den toneangivende tiårige T-bond dykkede mandag til 2,28 pct. i kølvandet af offentliggørelsen af en overraskende svag erhvervstillid i New York-regionen, inden markedet konsoliderede sig med en rente ved lukketid i New York på 2,32 pct.



Slutniveauet var 1 basispoint lavere end fredag.



Tirsdag morgen handles de amerikanske T-bonds med en rente på 2,30 pct. på markedet i Tokyo. Det er 4 basispoint mindre, end da de danske handlere gik hjem mandag eftermiddag.



Rentefaldet skal ses i lyset af de stigende problemer, som Trump-regeringen står over for i Washington.



Den seneste satsning på at ophæve og erstatte sundhedsloven "Obamacare" led skibbrud i senatet tidligt tirsdag morgen dansk tid, da yderligere to republikanske senatorer gjorde deres modstand mod den af præsident Donald Trump stærkt støttede reform.



Dermed er Donald Trumps mange planer om deregulering og skattereformer igen blevet slået tilbage på det politiske skakbræt.



Skuffende data for erhvervstilliden



Mandagens data for erhvervstilliden i New York-regionen, målt ved Empire State Manufacturing-indekset, blev en skuffende affære.



Indekset faldt i juli til 9,8 fra 19,8 måneden før, hvor der blandt økonomerne var ventet et indeks på 15,0.



Indeværende uge er forholdsvis let på nøgletalsfronten. Tirsdag står der importpriser og NAHB-boligindeks på programmet, og onsdag er der påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser.



Torsdag er præget af Philadelphia Fed-indekset og de ledende indikatorer foruden de ugentlige data for nytilmeldte ledige.



/ritzau/FINANS