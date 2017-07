Aktier: Røde markeder i Asien næsten over alt

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -0,0 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex -0,6 Singapores STI -0,0 Sydney ASX 200 -1,2

De asiatiske aktiemarkeder ligger tirsdag morgen med negative fortegn efter seks dages stigninger.Kursfaldene kommer i slipstrømmen af en svækket dollar og en stigende forventning om, at Federal Reserve vil indtage en mere forsigtig tilgang til at hæve renten.Svækkelsen får yderligere støtte fra politisk hold, idet en strandet sundhedsreform i Kongressen tidligt tirsdag morgen tyder på en udskydelse af de lovede amerikanske skattereformer og den deregulering, der skulle hjælpe de amerikanske renter til højere niveauer."Det er svært at se dollar styrkes, både set ud fra den monetære side og fra den amerikanske politiske side," siger chefstrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.Netop dollarsvækkelsen slår igennem i Tokyo, hvor de valutafølsomme eksportører rammes af kursrelationer og finansaktierne ligger uden for de vigende renter."Med en stærkere yen er det svært at købe eksport- og finansaktier," pointerer seniorstrateg Toshihiko Matsuno fra SMBC Friend Securities i Tokyo over for Bloomberg News.Panasonic falder 0,7 pct., og Toyota dykker 1,2 pct., mens Mitsubishi UFJ Financial og Sumitomo Mitsui vinder henholdsvis 2,1 pct. op 1,1 pct.Nikkei 225-indekset falder 0,6 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,4 pct.På det kinesiske fastland er tendensen ligeledes negativ. Det kinesiske boligmarked viser igen tegn på pris-acceleration i juni efter to måneders afkøling, hvilket øger risikoen for nye stramninger,mens China Banking Regulatory Commission er ude med riven efter bankernes afkast på wealth management-produkter.Shanghai Composite falder 0,6 pct., CSI 300-indekset viger 0,8 pct., og Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong handles 0,2 pct. lavere.Blandt de øvrige markeder ligger Sydkoreas Kospi-indeks med et fald på 0,1 pct., mens både Singapores Strait Times og Taiwans Taiex-indeks er så godt som uændrede.Sydneys ASX 200-indeks lukker til gengæld med et drop på 1,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med et minus omkring 0,1 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar dykker på styrket tvivl om Trump-reformer LÆS OGSÅ: Råvarer: Faldende renter og svag dollar bag prisudsving TABELIndeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS