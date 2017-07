Valuta: Dollar dykker på styrket tvivl om Trump-reformer

Den amerikanske dollar får én på hatten tirsdag morgen, hvor investorerne imødeser en ny udskydelse af de lovede amerikanske skattereformer og den deregulering, der skulle hjælpe de amerikanske renter til højere niveauer.



Katalysatoren er Trump-regeringens problemer med at ophæve og erstatte sundhedsloven "Obamacare". Tirsdag morgen dansk tid blev præsident Trumps erstatningsforslag trukket tilbage, efter at yderligere to republikanske senatorer gjorde modstand mod reformen.



Dermed står Donald Trumps mange planer om deregulering og skattereformer med en stigende sandsynlighed for ikke at blive til virkelighed.



"Hvis reformen ikke går igennem, vil der ikke være nogen penge til skattelettelser. Det vil blive meget svært at gennemføre hans finanspolitik," vurderer handelschef Bart Wakabayashi fra State Street i Tokyo over for Reuters.



Oven i det politiske tilbageslag viste amerikansk økonomi sig igen fra den knap så positive side, da fredagens svage inflations- og detailhandelstal fik følgeskab mandag af en skuffende erhvervstillid i New York-regionen.



Dermed øgedes spekulationerne om, at Federal Reserve måske ikke længere kan begrunde endnu en renteforhøjelse inden udgangen af indeværende år.



Pengemarkedsrenterne har efterfølgende indikeret mindre end 50 pct.s sandsynlighed for en renteforhøjelse i resten af 2017.



Euro koster tirsdag morgen 1,1525 dollar mod 1,1470 dollar mandag eftermiddag, svarende til en svækkelse på godt 0,5 pct. for den amerikanske valuta. Dollar koster samtidig 112,15 yen mod 112,80 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 129,35 yen på en euro tirsdag morgen mod 129,40 yen mandag eftermiddag.



