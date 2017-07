Råvarer: Faldende renter og svag dollar bag prisudsving

Relateret indhold Artikler

Oliemarkedet svinger i et tæt prisinterval, mens guld får glæde af faldende renter, og industrimetallerne synes godt efterspurgte tirsdag morgen på baggrund af en svækket dollar.



På oliemarkedet viger priserne, da de generelle markedsforhold fortsat er svage på grundlag af rigelig produktion og mere afdæmpede udsigter for den langsigtede efterspørgsel.



Investorerne ser frem mod ugens lageropgørelser og effekten af oliekartellet Opecs forsøg på at reducere det globale råolieoverskud gennem produktionsnedskæringer.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 48,55 dollar mod 49,00 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 46,15 dollar mod 46,55 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er priserne igen godt understøttet af udviklingen i de amerikanske renter og dollarkursen.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1238 dollar mod 1233 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6022 dollar mod 6031 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS