Aktier: Positiv undertone i Asien efter rekorder i New York

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 -0,0

De asiatiske aktiemarkeder uden for Japan ligger hovedsageligt i plus mandag morgen efter friske rekorder i såvel Dow Jones som i S&P 500 i New York fredag.Investorerne satser på, at den amerikanske pengepolitik vil forblive imødekommende efter svage økonomiske data fra USA, mens stærke kinesiske data understøtter synet på udviklingen i den globale økonomi.De japanske investorer holder fri for en national helligdag.De kinesiske aktier lagde ud med et fald på over 2 pct. i den tidlige handel, efter at præsident Xi Jinping på et møde i weekenden pointerede, at de finansielle reformer bør fokusere på at imødegå risiko. Analytikere vurderer, at Xi's kommentarer tyder på, at den i forvejen stramme regulering vil blive udvidet.Men de fleste af de indledende tab er fordampet, efter nye data viste, at økonomien voksede i et lidt hurtigere end forventet tempo i andet kvartal takket være en robust industriproduktion og et fortsat stigende detailsalg.Shanghai Composite falder 0,1 pct., mens det tekniktunge CSI 300-indeks stiger 0,2 pct. Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks og Singapores Strait Times begge med en stigning på 0,2 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,3 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks lukker ugens første dag med et marginalt tab.De amerikanske aktiefutures ligger med små positive udsving tæt på nul mandag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Valutastilhed i japansk fravær LÆS OGSÅ: Råvarer: Sidste uges prisstigninger på olie fortsætter TABELIndeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS