Råvarer: Sidste uges prisstigninger på olie fortsætter

Priserne på olie og industrimetaller stiger mandag morgen, mens ædelmetallerne presses af stigende renter.



For oliemarkedets vedkommende fortsætter priserne mandag morgen sidste uges stigninger.



De højere priser giver sig udslag i en stigende boreaktivitet i USA og dermed øgede priser på efterforskningsudstyr.



Markedsdeltagerne ser frem mod ugens lageropgørelser fra de amerikanske myndigheder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 49,05 dollar mod 48,55 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 46,65 dollar mod 46,20 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet er der lagt en solid bund under priserne på grund af de fortsat vigende amerikanske renter.



Mandag morgen koster en ounce guld 1231 dollar mod 1227 dollar per ounce fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5933 dollar mod 5931 dollar fredag eftermiddag.



