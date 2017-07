Relateret indhold Artikler

De amerikanske renter vendte rundt og steg på andendagen for den amerikanske centralbankchefs, Janet Yellens, redegørelse for den økonomiske udvikling over for Kongressen på Capitol Hill i Washington torsdag.



Den toneangivende tiårige T-bond lukkede med en rente på 2,34 pct. i New York efter at have ramt 2,37 pct. i dagens løb. Slutniveauet var 2 basispoint højere end onsdag.



Fredag morgen fortsætter de asiatiske investorer, hvor de amerikanske slap onsdag.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond handles til knap 2,35 pct. i Tokyo.



Det er 1 basispoint mere, end da de danske handlere gik hjem torsdag eftermiddag.



Centralbankchef Janet Yellen betegnede målet om en vækst på 3 pct. for den økonomiske vækst, som er fastsat af præsident Donald Trump, som "ret udfordrende" i redegørelsen over for Senatet.



Samtidig viste nøgletal fra arbejdsmarkedet, at 247.000 amerikanere meldte sig som førstegangsledige i sidste uge, mens der var ventet 245.000 nye ledige.



Og fra inflationsfronten var der en stigning i producentpriserne på 0,1 pct. i juni på månedsbasis, og 2,0 pct. på årsbasis. Økonomerne havde ventet en flad udvikling på månedsbasis og en stigning på 1,9 pct. i forhold til juni sidste år.



Ses der på udviklingen eksklusive fødevarer og energi - kerneproducentpriserne - var priserne 0,1 pct. højere end i måneden før, mens den årlige stigningstakt var på 1,9 pct. Der var ventet stigninger på henholdsvis 0,2 og 2,0 pct.



Forbundsbankens renteudvalg følger nøje inflationen, som har ligget under centralbankens mål på 2 pct. i fem år. Men de vurderer det seneste tilbagefald i prispresset som "forbigående".



"Vi forventer, at inflationspresset vil stramme til i anden halvdel af året, men eventuelle realiserede stigninger vil sandsynligvis være begrænsede," siger seniorøkonom Sam Bullard fra Wells Fargo Securities i North Carolina til Reuters.



Ugens højdepunkt kommer fredag, hvor tunge nøgletal er på programmet. Her fremlægges forbrugerpriser, detailsalg og industriproduktion.



/ritzau/FINANS