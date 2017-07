Aktier: Små udsving inden lang japansk weekend

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktiemarkeder ligger med små udsving fredag morgen, hvor investorerne har stillet sig på sidelinjen op til dagens vigtige amerikanske inflationsdata.- De amerikanske forbrugerpristal kommer ud senere, så det venter markedet på, noterer analytiker Yutaka Miura fra Mizuho Securities i Tokyo over for Reuters.Samtidig starter de store amerikanske regnskaber med at komme senere fredag med kvartalsregnskab fra JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo, hvilket er endnu en grund til ikke at skulle have noget klinket for de asiatiske markedsdeltagere.Ydermere er mandag en national helligdag i Japan, hvilket gør det japanske marked ekstra volumentyndt fredag."Inden for en tredages weekend i Japan har investorer ikke noget incitament til at udvide deres positioner," pointerer Yutaka Miura.I Tokyo trækker industrikoncernen JSR Corp op med 3,1 pct. efter medieforlydender om en stigning i andet kvartals regnskabet.Modsat falder detailkæmpen Fast Retailing Co., der har fremlagt et skuffende kvartalsresultat med et drop på 4,5 pct. i aktiekursen til følge.Nikkei-indekset ligger med et plus på 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks stiger 0,5 pct.På det kinesiske fastland er tendensen mindre klar. Shanghai Composite falder 0,2 pct., og det tekniktunge CSI 300-indeks følger op med et minus på 0,1 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks øger 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et fald på 0,1 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,2 pct., og Singapores Strait Times øger 0,5 pct.Sydneys ASX 200-indeks lukker fredagen med en gevinst på 0,4 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med marginale udsving tæt på nul fredag morgen.