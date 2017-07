Valuta: Stilstand inden vigtige inflationsdata fra USA

Der bliver trådt vande, så det sprøjter, fredag morgen på de internationale valutamarkeder.



Investorer er travlt optaget af andre aktiviteter på sidelinjen, mens de venter på dagens vigtige amerikanske data for inflationen, der kan blive retningsgivende for den langsigtede retning for amerikansk dollar.



Det er den amerikanske forbundsbanks pengepolitisk store afhængighed af inflationsudviklingen, der ligger bag vurderingen.



Tegn på en stigning i USA's inflation kan styrke synspunkter om, at Federal Reserve vil hæve renten igen snarere før end siden, hvilket i så fald primært vil løfte T-bondrenten og sekundært styrke dollar.



Forventningerne til dagens kerneforbrugerprisindeks lyder på en stigningstakt på 1,7 pct. på årsbasis i juni efter en tilsvarende stigning i maj.



På månedsbasis ventes kerneindekset at stige 0,2 pct. efter en stigningstakt i maj på 0,1 pct.



"Efter deres (Federal Reserves, red.) renteforhøjelse i juni vil forbundsbanken se omhyggeligt på inflationsudviklingen, før de strammer pengepolitikken igen. Så markedsinteressen for inflationsdataene er meget høj, og dollarkrydsene kan sandsynligvis bevæge sig markant i begge retninger," vurderer valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo over for Reuters.



Euro ligger også stille trods en stigning i den tyske tiårige statspapirrente til over 0,50 pct. efter en del snak om, at Den Europæiske Centralbank (ECB) sandsynligvis vil signalere en gradvis reduktion i bankens aktivskøbsprogram i september.



"Euro er blevet noget tung de seneste par dage, hvor markedsdeltagere har afviklet nogle af de oppustede lange positioner, der blev opbygget for nylig. Men euro vil sandsynligvis begynde at teste topsiden igen på spekulationer om, at ECB vil begynde at normalisere pengepolitikken," lyder vurderingen fra Masafumi Yamamoto.



Den fælleseuropæiske valuta ramte onsdag en 14 måneders top på 1,1490 dollar på spekulation om, at ECB vil begynde at tilbagerulle bankens ekstremt lette pengepolitik snarere før end siden.



Euro koster fredag morgen 1,1405 dollar mod 1,1410 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,40 yen mod 113,35 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,35 yen på en euro fredag morgen, hvilket også var tilfældet torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS