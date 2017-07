Råvarer: Opec-reduktioner uden effekt efter et helt år

Der er små prisstigninger på oliemarkedet fredag morgen, mens guld og kobber viger i et lavt tempo.



Oliepriserne ligger omkring samme niveau som i slutningen af november sidste år, hvor en gruppe olieproducenter med Rusland og Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, i spidsen fandt sammen og forpligtede sig til at reducere produktionen med ca. 1,8 mio. tønder pr. dag (bpd) for at presse markedspriserne op.



Siden er aftalens løbetid udvidet, men hver gang priserne viser tegn på at kravle op, øger de amerikanske producenter produktionen, da stigende priser gør produktionen mere rentabel, hvilket igen presser priserne baglæns.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 48,40 dollar mod 48,10 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 46,00 dollar mod 45,85 dollar torsdag eftermiddag.



Guld og ædelmetaller presses af stigende amerikanske renter, mens en let styrket dollar til dels modvirker den negative effekt.



En ounce guld står fredag morgen i 1217 dollar mod 1219 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 5879 dollar per ton fra 5900 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS