Retningen på obligationsmarkedet ser ud til at være rimeligt flad fra morgenstunden torsdag - dog med en svagt negativ tendens.



Onsdagens internationale rentefald på baggrund af den amerikanske centralbankchefs, Janet Yellens, tale til Kongressen blev allerede indregnet i de gældende priser onsdag eftermiddag, og siden har der ikke været de store udsving i obligationsmarkederne.



Det amerikanske obligationsmarked ligger med en rente på den toneangivende tiårige T-bond torsdag morgen på 2,31 pct. på markedet i Tokyo. Det er så godt som uændret i forhold til, da de danske handlere lukkede bøgerne onsdag eftermiddag.



T-bonden lukkede onsdag med en rente på 2,32 pct. i New York.



Den danske tiårige statsobligation lukkede onsdag med en rente på 0,69 pct. Det var 3 basispoint mindre end tirsdagens slutniveau.



Janet Yellen gjorde det klart, at der er yderligere rentestigninger i vente de næste år, samt at Federal Reserve holder skarpt øje med den fortsat lave inflation i USA.



Men status er ifølge Yellen, at det "ikke vil være nødvendigt at hæve renten ret meget mere" for at nå et neutralt niveau, og under forudsætning af, at inflationen ikke accelererer, er der kun plads til få renteforhøjelser, før niveauet, hvor forbrug og investeringer ikke længere støttes, opnås.



De væsentligste udsving efter talen indtraf før dansk børslukning, og siden har renten på den tiårige amerikanske statsobligation ligget nogenlunde stille.



Fra nøgletalssiden er der relativt stille torsdag, hvor der blot kommer tyske forbrugerpriser, amerikanske producentpriser samt nytilmeldte ledige i USA.



