Aktier: Asiatiske markeder følger med Wall Street op

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,0 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng +1,1 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi +1,2 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +0,6 Sydney ASX 200 +1,2

De asiatiske aktiemarkeder har taget den stærkt positive udvikling på Wall Street onsdag til efterretning.Langt de fleste markeder ligger torsdag med pæne stigninger, men i Tokyo er de indledende smil stivnet efter en svækkelse af den amerikanske dollar over for japanske yen, hvilket trækker mundvigene markant ned."Et koordineret hop for de globale aktiemarkeder efter den markant bløde tone fra Federal Reserve-chefens, Janet Yellens, kongresredegørelse sender de asiatiske markeder ud i stigninger i dag," siger analytiker Jingyi Pan fra IG i Singapore til AP.I Tokyo er stigningerne dog visket bort af valutamodgang og de foregående dages stigninger."Når markedets volatilitet er lav, ser investorer på de små til mellemstore aktier, da de har opgivet at jage efter de store aktiers højdespring," siger aktiechef Yoshihiro Okumura fra Chibagin Asset Management i Tokyo til AFP.Det går især ud over bankerne. Mitsubishi UFJ Financial Group falder 0,9 pct., Mizuho Financial Group dropper 0,7 pct., og Dai-ichi Life Holdings taber 2,0 pct.Det yen-følsomme japanske Nikkei-indeks ligger med et marginalt minus, mens det bredere Topix-indeks falder knap 0,1 pct. trods de ellers stærkt positive markeder i hele regionen.På det kinesiske fastland er tendensen klar. Shanghai Composite stiger 0,4 pct., og det tekniktunge CSI 300-indeks følger op med et plus på 0,5 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks øger 1,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en stigning på 0,5 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 1,2 pct., Singapores Strait Times øger 0,6 pct., og Sydneys ASX 200-indeks lukker dagen med en gevinst på 1,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med en stigning på knap 0,1 pct. i S&P-futuren, mens Nasdaq-futuren stiger godt 0,2 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Yellen-tale skød dollar-håb i sænk LÆS OGSÅ: Råvarer: Mindre olieprisstigning trods stort lagerfald TABELIndeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS