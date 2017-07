Valuta: Yellen-tale skød dollar-håb i sænk

Der er stabile kurser på de store valutaer torsdag morgen, hvor markedsdeltagerne evaluerer centralbankchef Janet Yellens redegørelse for Federal Reserves pengepolitik og den økonomiske udviking over for Kongressen onsdag eftermiddag.



Janet Yellen holdt fast i Federal Reserves planlagte pengepolitiske stramninger, men hun indikerede samtidig, at det ikke er nødvendigt at hæve renten ret meget mere for at nå et neutralt niveau i forhold til den økonomiske udvikling på grund af den lave inflation.



Det sendte den toneangivende tiårige rente sydover, hvilket slukkede enhver forhåbning om en styrket dollar.



Og selv om vurderingen lød på, at der er plads i økonomien til flere amerikanske rentestigninger i de kommende år, gør den fortsatte understøttelse af opsvinget, at der ikke skal ret mange forhøjelser til, før niveauet, hvor forbrug og investeringer ikke længere støttes, er opnået.



"Vi kan se, at dollar er begyndt at justeres ned i forhold til yen. Der har allerede været to mislykkede forsøg på at bryde over 114,50 (yen per dollar, red.), hvor store salgsordrer effektueres."



"Og som den fortrøstningsfulde Bank of Canada har demonstreret med en rentestigning, er dollarstyrken udfordret, og den står ydermere over for en række centralbanker, som er klar til pengepolitiske skift," siger valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Bank of Canada hævede onsdag renten til 0,75 pct. Det er første gang renten røres i syv år.



Junichi Ishikawa peger på både Bank of England og Den Europæiske Centralbank som de næste i rækken til at starte en exit fra de kraftigt lempelige økonomiske hjælpeprogrammer i henholdsvis Storbritannien og eurozonen.



Onsdag aftens økonomiske barometerrapport, kaldet Beige Book, fra centralbanken i Washington gav heller ikke oplæg til markante renteforhøjelser. Økonomisk vækst i et beskedent til moderat tempo har endnu ikke givet anledning til højere lønninger trods et vist lønpres for både lavt og højt kvalificeret medarbejdere.



Euro koster torsdag morgen 1,1440 dollar mod 1,1420 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,05 yen mod 113,10 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,35 yen på en euro torsdag morgen mod 129,15 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS