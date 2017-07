Råvarer: Mindre olieprisstigning trods stort lagerfald

Relateret indhold Artikler

Råvaremarkederne ligger med små prisudsving i oliemarkedet torsdag morgen, mens ædelmetallerne fastholder onsdagens stigning.



Den ugentlige olielagerstatistik fra det amerikanske energiministerium, der blev offentliggjort onsdag eftermiddag, fik trods et kraftigt fald ikke den store effekt på priserne. Det skyldtes at opgørelsen fra Amercan Petroleum Institute tirsdag havde taget brodden dataene.



Lagrene af råolie faldt 7,6 mio. tønder i den forgangne uge ifølge opgørelsen. Det var overraskende for økonomerne, hvis bud lød på et fald på 2,3 mio. tønder.



Lagrene af benzin faldt med 1,6 mio. tønder, mens lagrene af destillater, der blandt andet inkluderer fyringsolie, steg 3,1 mio. tønder.



Der var ventet et fald i benzinlagrene på 0,7 mio. tønder og en stigning i destillatlagrene på 0,7 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 47,75 dollar mod 47,50 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 45,45 dollar mod 45,25 dollar onsdag eftermiddag.



Guld og andre ædelmetaller bliver handlet på baggrund af amerikanske renter, hvor et markant rentefald i slipstrømmen af centralbankchef Janet Yellens økonomiske redegørelse støtter guldprisen.



En ounce guld står torsdag morgen i 1223 dollar, hvilket stort set også var tilfældet onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket ned til 5920 dollar per ton fra 5922 dollar onsdag eftermiddag.



