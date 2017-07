Retningen på obligationsmarkedet ser ud til at være rimeligt flad fra morgenstunden onsdag med en svag negativ tendens, da der først kommer egentligt nyt til handlerne først på eftermiddagen, når den amerikanske centralbankchef Janet Yellens tale til Kongressen offentliggøres. Det sker klokken 14.30 dansk tid.



Tager man bestik af det amerikanske obligationsmarked, er tendensen en lille pil ned, da den toneangivende tiårige T-bond onsdag handels til en rente på 2,35 pct. i Tokyo, hvilket er 3 basispoint lavere, end da de danske handlere lukkede bøgerne tirsdag eftermiddag.



Samlet lukkede T-bonden tirsdag med en rente på 2,36 pct. i New York - og det er 1 basispoint højere end i morgenens handel i Tokyo.



Den danske tiårige statsobligation med udløb i 2027 lukkede tirsdag med en rente på 0,72 pct., sådan som det også var tilfældet mandag.



Ud over Yellens tale, der vil tiltrække sig den største opmærksomhed, kommer der onsdag tal på den britiske arbejdsløshed samt eurozonens industriproduktion. Derudover vil Federal Reserve onsdag aften offentliggøre centralbankens økonomiske barometer, kaldet Beige Book. Heri fremgår de 12 regionale Federal Reserve-bankers syn på den lokale økonomiske udvikling.



/ritzau/FINANS