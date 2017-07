Relateret indhold Artikler

De amerikanske renter faldt igen tirsdag efter en dag, hvor Federal Reserve-topfolk udtrykte tvivl om yderligere renteforhøjelser på grund af lav inflation inden centralbankchef Janet Yellens redegørelse for pengepolitikken over for Kongressen onsdag.



Den toneangivende tiårige T-bond lukkede tirsdag med en rente på 2,36 pct. i New York efter at have ramt 2,39 pct. i dagens løb. Slutniveauet var 1 basispoint mindre end mandag.



Federal Reserves Lael Brainard, der er medlem af det pengepolitiske udvalg, Federal Open Market Committee (FOMC), og en af centralbankchef Janet Yellens faste støtter, bakkede op om, at den amerikanske centralbank bør begynde at afvikle balancen i overskuelig fremtid, men pointerede samtidig, at hun gerne vil gå forsigtigt til værks med yderligere stigninger i renten for at hjælpe inflationstakten tættere på centralbankens mål.



Også topchefen for centralbankens afdeling i Philadelphia, Patrick Harker, der har stemmeret i FOMC i år, ekkoede Brainards kommentarer. I et interview med Wall Street Journal sagde Harker, at hvis inflationen ikke bevæger sig mod forbundsbankens mål på 2 pct., vil det kunne begrunde et stop for de planlagte renteforhøjelser.



"Det lyder, som om begge topfolk læner sig op ad en pause i Feds stramninger efter at have hævet renten to gange indtil videre i år," siger rentestrateg Jim Vogel fra FTN Financial i Memphis, Tennessee, til Reuters.



Sandsynligheden for en renteforhøjelse i december er faldet til 50 pct. efter at have ramt 60 pct. i sidste uge.



Onsdag morgen sender de asiatiske investorer renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond ned til 2,35 pct. i Tokyo.



Niveauet er 3 basispoint lavere, end da de danske handlere gik hjem tirsdag eftermiddag.



Ugens første højdepunkt kommer onsdag



Ugen første rigtige højdepunkt er centralbankchef, Janet Yellens, redegørelse for Federal Reserves pengepolitik i Repræsentanternes Hus onsdag og Senatet torsdag.



Ligeledes onsdag offentliggøres Federal Reserves økonomiske barometer kaldet Beige Book, som giver en status på udviklingen i de forskellige centralbankregioner på tværs af USA.



Først fredag er der tunge nøgletal på programmet. Her fremlægges forbrugerpriser, detailsalg og industriproduktion.



/ritzau/FINANS