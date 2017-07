Aktier: Blandet udvikling i afventende asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,9 Topix -0,9 Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 -0,9

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet onsdag morgen, efter at Wall Street formåede at vende et nye negative nyheder om USA's præsident Donald Trumps påståede forbindelse med Rusland, mens investorerne ser frem til centralbankchef Janet Yellens redegørelse for Federal Reserves pengepolitik over for politikerne i Washington.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan viser en stigning på 0,4 pct."Yellens redegørelse har klart det største fokus. Jeg forventer ikke, at aktierne bevæger sig ret meget i nogen som helst retning inden da," siger markedsstrateg Hirokazu Kabeya fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.De yderst yen-følsomme japanske eksport-aktier, der er steget pænt de seneste dage, får klø onsdag efter en generel dollarsvækkelse.Advantest falder 0,6 pct., Tokyo Electron dropper 1,0 pct. og Toyota Motor viger 1,0 pct. i kølvandet af dollarsvækkelsen.Men samtidig vægter regnskabssæsonen på udviklingen. Kvindemode-koncernen Honeys Holdings stiger 9,5 pct. efter forventninger om en stigning i driftsresultatet på 30,5 pct. i rengskabsåret frem til marts 2018.Samtidig dropper bryggeriet Sapporo godt 3 pct. avisskriverier om et sandsynligt fald i bryggeriets driftsresultat i første halvår på lidt over 3 mia. yen.Nikkei-indeks falder samtidig 0,6 pct. og også det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,6 pct.På det kinesiske fastland er tendensen blandet. Shanghai Composite falder 0,2 pct., mens det tekniktunge CSI 300-indekset stiger 0,1 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks øger 0,8 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en stigning på 0,1 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks viger 0,2 pct., Singapores Strait Times falder 0,4 pct., og Sydneys ASX 200-indeks lukker dagen med et tab på 0,9 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med små fald på under 0,1 pct. onsdag morgen.