Valuta: Euro på stærkeste niveau i et år

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar får klø fra flere sider onsdag morgen, hvor den fælleseuropæiske euro er på det stærkeste niveau over for dollar i mere end et år, mens den japanske yen får en del come back oven på de seneste dages markante glidetur.



Dollarsvækkelsen skyldes tre forhold:



Kompromitterende mail



For det første evalueres de kompromitterende mail, som sent tirsdag blev frigivet af præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Korrespondancen lægger ikke skjul på, at han bifaldt Ruslands hjælp i sidste års valgkampagne.



Dermed kan den russiske indblanding accelerere de russisk-relaterede undersøgelser, der allerede hænger over Det Hvide Hus, og derved forstyrrer Trump-regeringens økonomiske planer.



Fed-kommentarer



For det andet gav tirsdagens kommentarer fra højt placerede folk i forbundsbanken anledning til en reevaluering af Federal Reserves forventede pengepolitiske stramninger.



Lael Brainard, der er en af centralbankchef Janet Yellens faste støtter i Federal Reserves pengepolitiske udvalg, Federal Open Market Committee (FOMC), bakkede op om, at den amerikanske centralbank bør begynde at afvikle balancen i overskuelig fremtid, men pointerede samtidig, at hun gerne vil gå forsigtigt til værks med yderligere stigninger i renten for at hjælpe inflationstakten tættere på centralbankens mål.



Og chefen for centralbankens afdeling i Philadelphia, Patrick Harker, der også er stemmeberettiget i FOMC i år, spejlede Brainards kommentarer i et interview med Wall Street Journal, hvor Harker noterede, at hvis inflationen ikke bevæger sig mod forbundsbankens 2 pct. mål, vil det kunne begrunde et stop for de planlagte renteforhøjelser.



Afventende investorer



For det tredje er investorerne modvillige mod at satse for meget på hurtige stramninger, og i stedet afventes centralbankchef Janet Yellens halvårlige redegørelse for Federal Reserves pengepolitik i Repræsentanternes Hus onsdag og i Senatet torsdag.



Sandsynligheden for en renteforhøjelse i december er nu faldet til 50 pct., efter at have ramt 60 pct. i sidste uge.



Euro koster onsdag morgen 1,1475 dollar mod 1,1415 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,50 yen mod 114,45 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 130,25 yen på en euro onsdag morgen mod 130,65 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS