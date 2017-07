Relateret indhold Artikler

Mens renteudviklingen mandag var præget af faldende internationale renter, synes tirsdag at ville byde på let stigende renter både internationalt og i den danske handel med statsobligationer fra morgen stunden.



Mandag sluttede den toneangivende danske tiårige statsobligation med en rente på 0,72 pct. Det var 3 basispoint lavere end ved dagens start og også 3 basispoint mindre end ved af slutningen af den danske handelsuge fredag.



Efter at de danske handlere gik hjem mandag, er den amerikanske rente på den toneangivende tiårige T-bond steget til knap 2,39 pct. på markedet i Tokyo.



Det er godt 2 basispoint mere end ved dansk lukketid mandag, hvilket indikerer en let forøgelse af den danske tiårige rente fra handelsstart.



Fra de statistiske nøgletal er der ikke meget at tage forbehold for tirsdag. Mange investorer ventes at holde sig på sidelinjen frem til onsdag, hvor der blandt andet kommer data for de japanske producentpriser, britisk arbejdsløshed samt eurozonens industriproduktion.



Den største opmærksomhed tiltrækkes dog af onsdagens redegørelse fra den amerikanske centralbanks topchef, Janet Yellen, for Federal Reserves pengepolitisk og renteudvalgets syn på den økonomiske udvikling i verdens største økonomi.



Senere onsdag bliver centralbankens økonomiske barometer, kaldet Beige Book, offentliggjort. Heri fremgår de 12 regionale Federal Reserve-bankers syn på den lokale økonomiske udvikling.



