Aktier: Positiv undertone på asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,7 Hongkongs Hang Seng +1,1 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex +0,9 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger med en positiv undertone tirsdag morgen, hvor et stort antal investorer afventer nye indikationer fra den globale økonomi og morgendagens pengepolitiske redegørelse fra den amerikanske centralbankchef Janet Yellen i Washington.Yellen skal opdatere Kongressens finanskomité om udsigterne for økonomien og centralbankens forventninger i den halvårlige seance over for Senatet og Repræsentanternes Hus onsdag og torsdag."Investorer træder ud på sidelinjen af de globale markeder, og mens de venter på nye indikationer, er der ingen klar retning," siger seniorstrateg Toshihiko Matsuno fra SMBC Friend Securities i Tokyo til Bloomberg News.I Tokyo afspejles en svækket yen i generelle stigninger blandt eksportørerne og også den generelle positive indstilling til teknologiaktierne på Wall Street smitter af med stigninger til Panasonic Corp og Hitachi på 0,6 pct. til hver."Da de japanske eksportører forventer en meget lavere dollar/yenkurs, øger de nuværende valutakurser håbet om bedre resultater i virksomhederne," siger strateg Nobuhiko Kuramochi fra Mizuho Securities til Reuters.Nikkei 225-indekset stiger 0,5 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,7 pct.På det kinesiske fastland er tendensen blandet. Shanghai Composite falder 0,2 pct., mens det tekniktunge CSI 300-indekset stiger 0,5 pct.Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong øger samtidig 1,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en stigning på 0,9 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,3 pct., mens Singapores Strait Times falder 0,5 pct., og Sydneys ASX 200-indeks lukker dagen med et lille tab på 0,1 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med en stigning på knap 0,1 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Statisk marked oven på renterekyl LÆS OGSÅ: Råvarer: Kun få og små prisudsving TABELIndeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS