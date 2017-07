Valuta: Statisk marked oven på renterekyl

Relateret indhold Artikler

Der er så godt som ingen udsving i kursforholdet mellem de store valutaer tirsdag morgen.



Let vigende renter på såvel euro som dollar som reaktion på den seneste tids store rentestigninger betyder konsolidering i det nyhedstynde marked, mens nye indikationer imødeses med stor forventning.



"Dollarstyrkelsen er afbrudt, da stigningen i de tyske bund-renter stoppede natten over, hvilket fik de amerikanske statsobligationsrenter til at give sig. Den seneste stigning i obligationsrenterne synes overdrevet, og vi ser lidt af en korrektion," siger valutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Investorerne har de seneste to uger dumpet eurozone-statspapirer på forventninger om, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil reducere de ekstraordinære stimulanser snarere før end siden.



Den deraf følgende stigning i euro-renten har medvirket til at løfte den toneangivende amerikanske rente til et to måneders højdepunkt i slutningen af sidste uge.



Også renterne på de japanske statsobligationer (JGB) fulgte med, indtil Bank of Japan fredag trådte ind på markedet og satte en stopper for udviklingen gennem en særlig JGB-opkøbsoperation for at fastholde renten tæt på nul.



Det har øget rentespændet mellem de tiårige T-bonds og de tilsvarende JGB's til det højeste niveau i to måneder, hvilket bidrager til dollarstyrkelsen mod yen.



"JGB-renten kan ikke røres, efter at Bank of Japan kom ud og brutalt stoppede rentestigningen, hvilket efterlader døren vidt åben for det amerikansk-japanske rentespænd," siger Yukio Ishizuki.



Næste indikation for markedsdeltagerne kommer onsdag, når Federal reserves topchef, Janet Yellen, skal redegøre for Federal Reserves pengepolitik over for den amerikanske kongres.



Euro koster tirsdag morgen 1,1395 dollar mod 1,1385 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 114,20 yen mod 114,15 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 130,15 yen på en euro tirsdag morgen mod 129,95 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS