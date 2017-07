Råvarer: Kun få og små prisudsving

De mest omsatte råvarer ligger med mindre udsving tirsdag morgen.



På oliemarkedet holdes priserne oppe af en stærk efterspørgselsudsigt for de kommende uger. Men de generelle markedsforhold er fortsat svage på grundlag af rigelig produktion og mere afdæmpede udsigter for den langsigtede efterspørgsel.



Investorerne ser frem mod ugens lageropgørelser og effekten af oliekartellet Opecs forsøg på at reducere det globale råolieoverskud gennem produktionsnedskæringer.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 47,05 dollar mod 47,20 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 44,60 dollar mod 44,65 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er priserne stabile, idet investorerne fokuserer på udviklingen i de amerikanske renter og dollarkursen.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1212 dollar mod 1214 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5836 dollar mod 5940 dollar mandag eftermiddag.



