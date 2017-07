Aktier: USA-stigninger og containerkøb giver grønne markeder i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,8 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng +1,1 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,0 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger med en underliggende positiv udvikling mandag morgen, hvor investorerne lader sig inspirere af Wall Streets stærke præstationer fredag, mens en sammenlægning af containeraktiviteter hos de store japanske rederier og en styrket amerikansk dollar forstærker effekten på børsen i Tokyo.Det brede aktieindeks MSCI for Asien-Stillehavet uden for Japan ligger med et plus på 0,6 pct., mens de japanske aktier målt på Nikkei-indekset øger en anelse mere.Det hele er bundet op på fredagens amerikanske jobrapport."Stærk overordnet vækst trods ringe lønvækst er tilsyneladende det perfekte miljø for aktierne. Fremover vil investorerne fortsætte med at se mod obligationsmarkedet som indikator for yderligere effekter i valuta- og aktiemarkedet," vurderer markedschef Chris Weston fra IG i Melbourne ifølge Reuters.I Tokyo afspejles den svækkede yen i generelle stigninger blandt eksportørerne."Det er et ret ligefremt marked i dag. Der er efterspørgsel efter cykliske aktier som bilproducenter og teknologiaktier, der følger signalerne fra de amerikanske aktier," siger senioranalytiker Hikaru Sato fra Daiwa Securities til Reuters.Rederisektoren er den bedste sektor, efter at tre af de store shippingselskaber har etableret et fælles holdingselskab og et driftsselskab for at integrere deres containershippingvirksomhed.Det giver stigninger til Nippon Yusen på 4,1 pct., mens Kawasaki Kisen Kaisha stiger 4,1 pct., og Mitsui OSK Lines øger 6,2 pct.Nikkei 225-indekset stiger 0,8 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,6 pct.På det kinesiske fastland er tendensen let negativ. Shanghai Composite falder 0,2 pct., mens CSI 300-indekset er så godt som uændret.Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong stiger til gengæld 1,1 pct. blandt andet efter en stigning på 6,4 pct. i containerrederiet Cosco, der har budt 6,3 mia. dollar på rederiet Orient Overseas.Hvis opkøbet realiseres, vil det blive verdens største containerrederi på ruten mellem Asien og Nordamerika.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en stigning på 0,1 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,3 pct., mens Singapores Strait Times stiger 0,5 pct.Sydneys ASX 200-indeks lukker ugens første dag med en gevinst på 0,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med en stigning på godt 0,2 pct. i S&P 500, mens Nasdaq lægger fra med knap 0,4 pct. mandag morgen.