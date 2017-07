Valuta: Yen blegner i den opgående sol fra ugens begyndelse

Den japanske yen blegner yderligere mod såvel euro som amerikanske dollar i den tidlige asiatiske handel mandag morgen, hvor den større end forventede stigning i den amerikanske jobskabelse holder hånden under dollar, mens den japanske centralbanks markedstiltag fredag sender yen i defensiven.



Dermed er udsigten til en tiltagende rentedifference mellem de to valutaer igen øverst på dagsordenen, idet den amerikanske jobvækst tydes i retning af, at Federal Reserve kan holde fast i planen for den tredje renteforhøjelse i år og samtidig begynde at reducere bankens enorme balance trods svage lønstigninger og vigende inflationsindikationer.



"Den solide jobrapport giver os større grund til at forvente, at Federal Reserve vil meddele, at den er parat til at begynde at trimme balancen," siger valutachef Mitsuo Imaizumi fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Og mens Federal Reserve går i gang med nye stramninger, er der intet mellem himmel og jord, der tyder på, at Bank of Japan har i sinde at reducere de ekstremt lempelige pengepolitiske vilkår foreløbig.



"I modsætning til i USA er Bank of Japan på ingen måde nær et exit for pengepolitikken, og den foretager skridt, som svækker yen," pointerer Mitsuo Imaizumi.



Fredag tilbød den at købe ubegrænsede beløb af japanske tiårige JPG's - statspapirer - for at holde de japanske renter tæt på bankens politiske mål. Samtidig øgedes størrelsen af de normale JGB-opkøbsoperationer.



Positioneringsdata har vist, at en del investorer solgte ud af deres dollarbeholdninger forud for den amerikanske jobrapport, på grund af bekymring for at eventuelle ringe data ville få Federal Reserve til at trække sig fra de hidtidige stramningsplaner.



Dollarbeholdningerne over for yen faldt til det laveste niveau i godt et år i sidste uge.



I modsætning hertil holder investorerne fast i euro, i forhåbning om at Den Europæiske centralbank så småt vil indikere en pengepolitisk exitstrategi med snarlige - om end små - stramninger til følge.



Euro koster mandag morgen 1,1405 dollar mod 1,1390 dollar fredag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 114,15 yen mod 114,10 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 130,15 yen på en euro mandag morgen mod 129,95 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS